Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yaklaşık 20 ayda 550 kilometre altyapı hattı inşa etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, SASKİ, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın göreve geldiği günden bu yana 413 kilometre içme suyu, 103 kilometre kanalizasyon ve 34 kilometre yağmur suyu hattı olmak üzere 20 ayda 550 kilometre altyapı inşa etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, "Göreve geldiğimiz günden bu yana günü kurtaran çözümler yerine kalıcı ve şehrin geleceğini güvence altına alan yatırımlara yöneldik. Bugün hamdolsun 550 kilometreyi bulan çalışmaları tamamladık. Yeni çalışmalarımızı da planlıyor, hazırlıklarımızı tamamlıyor ve yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Orhan Gazi Caddesi'nde yaya güvenliği artırıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Orhan Gazi Caddesi'nde geçişlerin yalnızca yayalar için belirlenen noktalardan sağlanması ve olası kazaların önüne geçilmesi için 1000 metrelik bölüme ferforje yapıldı ve sinyalizasyon sistemi kuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin giriş noktalarından biri ve "TEK Yokuşu" olarak bilinen Orhan Gazi Caddesi'nde riskli olarak nitelendirilen bölgede yayaların karşıya rahat geçebilmesi için sinyalizasyon "bas-geç" modeli kuruldu.

Çalışma, yoğun şekilde seyreden trafiğin aksamaması için gece yarısı araçların geçişlerinin en düşük olduğu saatlerde uygulandı, yaya geçitleri yenilenerek boyandı ve daha görünür hale getirildi.

Serdivan'da TOKİ 571 konut yapacak

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Serdivan'da 571 konut inşa edilecek.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında modern, güvenli ve yaşanabilir konutlardan oluşan yeni bir yaşam alanı inşa edilecek.

Projeyle ilçede planlı ve nitelikli şehirleşmenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Depreme dayanıklı ve güncel yapı standartlarına uygun olarak inşa edilecek projenin Nisan 2027'de tamamlanması planlanıyor.