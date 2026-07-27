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Sakarya'da dev uyuşturucu operasyonu

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Sakarya'da düzenlenen operasyonda 339 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da düzenlenen operasyonda 339 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu ile ilgili zanlıların yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, 26 Temmuz'da Sakarya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 ikamet adresi, 2 iş yeri ile 1 çekici ve dorsesine operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 339 kilo 700 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA
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