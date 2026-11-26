Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kaynarca'da 20 hayvan ölümü sonrası tahliyeyi başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca'daki hayvan toplama istasyonunda 20 hayvanın ölümünün ardından Valilik kararıyla tahliyenin başlatıldığını bildirdi. Gözaltına alınan istasyonda görevli veteriner ve 2 belediye personeli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca ilçesinde belediyeye ait hayvan toplama istasyonundaki ölümlerin ardından tahliye işleminin başlatıldığını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Valiliğin, istasyondaki hayvanların hızlı şekilde tahliyesi ve nakliyesinin gerçekleştirilmesi konusunda karar verdiği kaydedildi.
Hayvanların, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledilmesi için çalışma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, tahliye işlemlerinin etaplar halinde sürdüğü belirtildi.
Büyükşehir Belediyesince hayvan kabullerinin süratli şekilde gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, tıbbi müdahale sürecinin başlatıldığı ve köpeklerin uzman veteriner hekimlerce sağlık kontrolünden geçirildiği ifade edildi.
Açıklamada, değerlendirmeler sonucunda sağlıklı ve küpeli köpeklerin doğal yaşam alanlarına yönlendirildiği, hasta, yavru ve emziren köpeklerin yavrularıyla rehabilitasyon merkezinin ihtiyaçlarına uygun bölümlerine alındığı bilgisine yer verildi.
Öte yandan merkezdeki 20 hayvanın ölümüne ilişkin istasyonda görevli veteriner ve 2 belediye personeli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.