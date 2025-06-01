Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması 'ATLAS' ile Verimlilik Artırıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması 'ATLAS' ile Verimlilik Artırıyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, coğrafi bilgi sistemlerini entegre eden 'ATLAS' uygulamasını tanıttı. Uygulama, harita tabanlı verilerin etkin yönetimini sağlayarak milli yazılım örneği sunuyor. Ayrıca, Yenikent-Adapazarı metrobüs projesi ve yeni yatırımlar hakkında bilgiler verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, coğrafi bilgi sistemlerini tek bir çatı altında toplayan "ATLAS" uygulamasını hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, coğrafi bilgi sistemlerinin sunduğu temel işlevleri bir çatı altında toplayan uygulama sayesinde harita tabanlı verilerin etkin yönetilmesi ve analiz edilmesi, harita destekli karar süreçlerini daha hızlı, daha doğru ve veriye dayalı yürütülmesi sağlanacak.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurumun ihtiyaçlarına özel yapılandırılan ve yerel yönetimlerde milli yazılım kullanımına örnek modeli ortaya koyan uygulamanın içeriğinde katman tanımlama, yetkilendirme, katman özelleştirme, tematik analizler, dinamik içerik yönetimi, 3D harita görüntüleme ve farklı altlık haritalar üzerinden konum sunumu gibi birçok gelişmiş özelliğe yer verildi.

Esnek mimarisi, farklı kullanıcı profilleri için özel yetkilendirmelerinin yanı sıra MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi), TKGM (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) gibi devlet servisleri ile entegrasyonları geliştirilen uygulama, vatandaşlara daha iyi, hızlı ve entegre bir hizmet sunulmasını sağlayacak.

Yalnızca kurum içinde yayına alınan uygulamanın önümüzdeki dönemde yeni özelliklerle geliştirilmesini planlıyor.

Metrobüs projesi devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar tarafından açıklanan, Yenikent- Adapazarı arasında 19,5 kilometreden ve 13 istasyondan oluşan metrobüs projesi, devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yol genişletme ve asfaltlama, çelik bariyer montajı, yaya geçitleri, durak montajları, köprü ve sinyalizasyon çalışmaları devam eden projenin en kısa sürede hayata geçirileceği aktarıldı.

Karapürçek'te yatırım ve hizmetler ele alındı

AK Parti Karapürçek İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen 82. İlçe Danışma Meclisinde, ilçeye yapılacak yatırımlar, teşkilat mensuplarının talep ve görüşleri ele alındı.

Toplantıda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sosyal Gelişim Merkezi ve Millet Bahçesi projelerinin hazır olduğunu ve ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Alemdar, ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yapılacak futbol sahası projesinin de hayata geçirileceğini aktardı.

Toplantıda, inşa edilen Lamellalı Ön Çökeltim Sistemiyle ilçede bulanıklık değeri nedeniyle arıtılamayan suların geri kazandırıldığı da belirtildi.

Toplantıya, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Karapürçek İlçe Başkanı Halit Çakırbaş, muhtarlar, meclis üyeleri, STK ve oda temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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