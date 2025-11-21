Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Şehir Hastanesi Yolu'nun detaylarını paylaştı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Şehir Hastanesi Yolu'nun detaylarını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya Şehir Hastanesi'nin ulaşım hatlarının inşasına ilişkin kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandığı ve 5,5 kilometrelik yol için acele kamulaştırma sürecinin başladığı aktarıldı.

Yolun yapımına kısa sürede başlanacağı belirtilen açıklamada, hem şehir merkezinden hem ilçelerden hem de şehir dışından geleceklerin kolaylıkla Şehir Hastanesi'ne ulaşmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Metrobüs İkmal Alanı ile metrobüs istasyonunun inşa edileceğini, hastane önüne kadar modern, ulaşımı kolay, güvenli iniş biniş noktalarının yer alacağını belirterek, burasının sadece ulaşım aksı değil yepyeni sosyal bölge olacağını kaydetti.

Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde dile getirdikleri hastanenin ulaşım hattı için uzun zamandır çalışma yürüttüklerini belirterek, "Beklediğimiz gelişme bugün itibariyle yaşandı ve kamulaştırma süreci acele biçimde başlatıldı. Şehrimize gösterdikleri yakın ilgi ve destek için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, Cumhur İttifakı milletvekillerimize ve il başkanlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Şehir Hastanesine ulaşan yolun Karaman yolunun arıtma tesisi noktasından başlayarak Alandüzü'nden hastaneye kadar ulaşacağını ve metrobüs sistemiyle entegre olacağını belirten Alemdar, şunları kaydetti:

"2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere duble yol olarak inşa edilecek proje aynı zamanda vatandaşlarımız için sosyal donatı alanı olarak hazırlanacak. Yol boyunca bisiklet yolu, yeşil alanlar yer alacak metrobüs sistemimiz için bölgede bir ikmal noktası ve hastane önüne kadar ulaşacak yolcu modern iniş-biniş alanlarımız olacak. Sadece bir yol değil yepyeni bir yaşam alanı ve modern, kolay, güvenli ve estetik bir sosyal bölge inşa edeceğiz. Sakarya'mıza hayırlı uğurlu olsun."