Alemdar, Bakan Kurum'a projeleri tanıttı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, kentteki projeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a tanıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alemdar, Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Bakan Kurum'a kentte yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeleri tanıttı.

AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ertuğrul Kocacık, Ali İnci, Murat Kaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Mehmet Kuyumcu ile ilçe belediye başkanlarının da yer aldığı görüşmede Tığcılar Kentsel Dönüşüm Projesi, Sapanca Kıyı Park, AFA Kültür ve Kongre Merkezi, 30 Haziran'da ihalesi gerçekleştirilecek olan Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası, sanayi alanlarının dönüşümü ve Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Sakarya'ya değer katacak yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, Bakan Kurum'a teşekkür etti.