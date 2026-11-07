Sakarya Arifiye'de otomobilin çarptığı 60 yaşındaki kişi kurtarılamadı

Sakarya Arifiye'de otomobilin çarptığı 60 yaşındaki kişi kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde D-650 kara yolunda otomobilin çarptığı 60 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde seyir halindeki M.A. idaresindeki 34 NK 1281 plakalı otomobil, Hanlıköy mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail K'ye (60) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İsmail K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA