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Sakarya Akyazı'da heyelan nedeniyle Yeniköy-Güzlek yolu ulaşıma kapatıldı

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Sakarya Akyazı'da heyelan nedeniyle Yeniköy-Güzlek yolu ulaşıma kapatıldı
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Akyazı'da sağanak sonrası zeminin yumuşamasıyla oluşan heyelan, Merkez Yeniköy ile Güzlek mahallelerini bağlayan yolu ulaşıma kapattı. Yol açılana kadar alternatif güzergah kullanılması istenirken, Akyazı Belediyesi ekiplerinin sağanak bitince yolda çalışma yapacağı belirtildi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın yol açtığı heyelan nedeniyle Merkez Yeniköy ile Güzlek mahallelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası zeminin yumuşamasıyla oluşan heyelan nedeniyle Merkez Yeniköy ile Güzlek mahallelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapatıldı. Yol yeniden ulaşıma açılana kadar vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Akyazı Belediyesi ekiplerinin heyelan tehlikesinin sürmesi nedeniyle, sağanağın sona ermesinin ardından yolda çalışma yapacakları belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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