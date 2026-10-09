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Sakarya Akyazı'da haber alınamayan Alzheimer hastası 58 yaşındaki kadın sağ bulundu

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Sakarya Akyazı'da haber alınamayan Alzheimer hastası 58 yaşındaki kadın sağ bulundu
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde önceki gün evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası 58 yaşındaki kadın, akşam saatlerinde Yeniköy yakınlarında sağ bulundu. Sağlık durumu iyi olan kadın, ekipler tarafından ailesine teslim edildi.

BULUNDU

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde önceki gün evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Havva Boğaz (58) akşam saatlerinde Yeniköy yakınlarında sağ bulundu. Sağlık durumu iyi olan Boğaz, ekipler tarafından ailesine teslim edildi.

Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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