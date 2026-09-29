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Sakarya Akyazı'da babasını kol ve kulağından bıçakla yaralayan oğul gözaltına alındı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlu tarafından kol ve kulağından bıçakla yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan oğlun psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenildi; yaralı hastaneye sevk edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralanmasına ilişkin oğlu gözaltına alındı.

Küçücek Cumhuriyet Mahallesi'nde N.S. (24) ile babası M.S. (49) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle N.S. babasını bıçakla kol ve kulağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan M.S, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekiplerince, olayda kullanılan bıçakla gözaltına alınan N.S'nin psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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