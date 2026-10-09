Sakarya Akyazı'da Alzheimer hastası kayıp kadın için arama çalışması sürüyor

Sakarya Akyazı'da Alzheimer hastası kayıp kadın için arama çalışması sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde önceki gün evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 58 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için arama başlatıldı. AFAD, jandarma ve kurtarma ekipleri orman ve dere yataklarında aramayı yoğunlaştırırken, çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde önceki gün evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Havva Boğaz (58) için başlatılan arama çalışması sürüyor.
Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Havva Boğaz, önceki gün akşam saatlerinde evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Durumdan endişelenen ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye AFAD, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp kadını bulmak için özellikle ormanlar ve dere yataklarında arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.