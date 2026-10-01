Haberler

Sakarya Akyazı'da 3 poşet esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Akyazı'da 3 poşet esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda durdurulan otomobilde 3 poşet içinde esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Devriye görevindeki polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili Batakköy Mahallesi'nde durdurdu.

Yapılan aramada 3 poşet içinde esrar ele geçirdi, araçtaki K.Y. (23) ve B.B. (34) gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar

Pazar yerinde infial yaratan görüntü!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı

Fonlardan fahiş kazanç elde edenler için dikkat çeken adım
Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam

Tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
Güllü davasında kritik gün! Kızı ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Güllü'nün davası başlıyor! Bir numaralı sanık kızı Tuğyan
Tuba Büyüküstün'ün festival pozlarına yorum yağdı! Yanındaki isim dikkat çekti

Tuba Büyüküstün’ün festival gecesi! Yanındaki isim merak konusu oldu
Mabel Matiz'e 'Ha Leylim' klibi nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemi! İddianamede iki erkeğin dansı detaylandırıldı

Mabel Matiz'e hapis istemi! Klipteki o dans iddianameye girdi
Victoria's Secret 2026 kadrosu belli oluyor! Adriana Lima ve Gigi Hadid podyuma dönüyor

Melekler hazır! Moda dünyasının beklediği şova sayılı günler kaldı
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu

El konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu