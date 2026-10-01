Sakarya Akyazı'da 3 poşet esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı

Sakarya Akyazı'da 3 poşet esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda durdurulan otomobilde 3 poşet içinde esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Devriye görevindeki polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili Batakköy Mahallesi'nde durdurdu.
Yapılan aramada 3 poşet içinde esrar ele geçirdi, araçtaki K.Y. (23) ve B.B. (34) gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA