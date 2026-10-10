Sakarya Adapazarı'nda motosikleti kayan sürücü düşerek hayatını kaybetti

Sakarya Adapazarı'nda motosikleti kayan sürücü düşerek hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Adapazarı'nda dün gece direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün motosikleti kaydı, sürücü motosikletten düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi hastane morguna konuldu.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kayan motosikletten düşen sürücü yaşamını yitirdi.
Kömürlük Mahallesi mevkiinde dün gece saatlerinde Ö.T. (22) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaydı.
Motosikletten düşen Ö.T, yaralandı, bölgele sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ö.T'nin cenazesi hastane morguna konuldu.
Kaynak: AA