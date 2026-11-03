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Sakarya Adapazarı'nda hafriyat kamyonunun çarptığı bisikletli 85 yaşında öldü

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Sakarya Adapazarı'nda hafriyat kamyonunun çarptığı bisikletli 85 yaşında öldü
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı 85 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü H.S. hakkında adli işlem başlatılırken kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı bisiklet sürücüsü Mustafa Güvey (85), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi 2'nci Geçit ışıklarında meydana geldi. H.S. (49) yönetimindeki 06 FDH 103 plakalı hafriyat kamyonu, çarşıdan Donatım Garajlar yönüne ilerlediği sırada bisikletli Mustafa Güvey'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Güvey'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Güvey'in cenazesi inceleme sonrası morga götürüldü.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü H.S. hakkında adli işlem başlatılırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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