Haberler

Sakarya Adapazarı'da 2,5 milyon liralık dolandırıcılıkta 1 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+58 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Adapazarı'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin 2,5 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı; tutuklanan şüphelinin Balıkesir'de 3 milyon liralık dolandırıcılık faili olduğu tespit edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerce gerçekleştirilen yaklaşık 2,5 milyon liralık nitelikli dolandırıcılığa yönelik çalışma yürüttü.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, dolandırıcılık suçunu İstanbul'dan gelen şüpheliler Ş.F.Y. (19) ve T.D. (33) olduğunu belirledi.

Zanlılar, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.F.Y. tutuklandı, T.D. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan şüpheli Ş.F.Y'nin aynı yöntemle Balıkesir'de 3 milyon liralık dolandırıcılık olayının da faili olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA
İsrail'le ilişkileri kesmişti! Hükümet değişti, bu kez İran'la bağlar koptu

İsrail ile bağları koparmışlardı! Hükümet değişince olanlar oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazar Denizi'ndeki tatbikat faciasında ölü sayısı yükseldi! Başsavcılıktan 'ihmal' tespiti

Hazar Denizi'ndeki tatbikat faciasında ölü sayısı yükseldi
Kayseri'de halı saha maçında fenalaşan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Halı saha maçında acı son! Yere yığılan sağlık çalışanı kurtarılamadı
Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu

Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması

Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Işın Karaca'nın değişimi sürüyor! 36 bedene kadar düştü

Işın Karaca gitgide eriyor! Bakın kaç bedene kadar düştü
Okul koridorunda 'Sevgilime yan baktın' kavgası

"Sevgilime yan baktın" deyip kabusu yaşattı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yeni dönem bugün resmen başladı