Sakarya Adapazarı'da 2,5 milyon liralık dolandırıcılıkta 1 şüpheli tutuklandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerce gerçekleştirilen yaklaşık 2,5 milyon liralık nitelikli dolandırıcılığa yönelik çalışma yürüttü.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, dolandırıcılık suçunu İstanbul'dan gelen şüpheliler Ş.F.Y. (19) ve T.D. (33) olduğunu belirledi.

Zanlılar, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.F.Y. tutuklandı, T.D. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan şüpheli Ş.F.Y'nin aynı yöntemle Balıkesir'de 3 milyon liralık dolandırıcılık olayının da faili olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA