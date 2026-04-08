Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde ulaşıma kar engeli

Sivas kara yolundaki 2160 metre rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Uzun araç konvoyları oluştu ve ağır tonajlı araçlar yolda makas attı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından uyarı yapılan kar yağışı Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Erzincan- Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi'nde ulaşımı etkiledi. 2160 rakımlı geçit Sivas ve Erzincan gidişleri yönünde zaman zaman kapandı. Ağır tonajlı araçların makas attığı yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Refahiye ilçesinden kan bağışı organizasyonundan dönen Türk Kızılay Erzincan Kan bağışı ekibi yolda mahsur kaldı.

Karayolları 164'üncü Şube Şefliği ekipleri ulaşımın aksadığı yolu trafiğe açmak için çalışmasını sürdürüyor. Ekipler, yolda makas atan ağır tonajlı araçları kaldırarak ulaşımı normale döndürmek için mücadele ediyor.

Haber: Barış YALÇINKAYA/ERZİNCAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
