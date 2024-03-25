Şair Adem Turan, Türkiye'de şiirin durumunu ve ilgiyi anlattı

"Hayal Defteri", "Ateşte Yıkanmış Atlar", "Nisan Çobanı" ve "Devamsızlar İçin" adlı eserleri kaleme alan şair Adem Turan, şiir yolculuğunu, geçmişten bugüne Türkiye'de şiirin durumunu ve şiire olan ilgiyi AA muhabirine anlattı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından şiir okumayı, yazmayı ve yayınlamayı teşvik etmek amacıyla ilan edilen 21 Mart Dünya Şiir Günü, 25 yıldır kutlanıyor.

Dilsel çeşitliliğe de bir fırsat sunması hedeflenen Dünya Şiir Günü kapsamında, birçok ülkede çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

"Şiirin kendine has kelimeleri vardır"

Turan, ilk şiirinin Yenidevir Gazetesi'nde yayınlandığını belirterek, "Tarih 22 Ocak 1982'ydi. Bursa'daydım. Çok mutlu olmuştum. Sabah ezanı sularında bitmişti şiir. Hiç uyumadan sabahladım ve rahmetli hocam Mahmut Kanık'a koşarak gitmiştim." dedi.

Şiire ilgisinde Kanık'ın büyük payı olduğunu aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Bize çok özel davranırdı. Birçok öğrencisi vardı ama biz birkaç kişi onun etrafındaydık. Biz ona Mahmut Ağabey derdik. Şiiri çok beğenmişti ama 1-2 uyarı yapmıştı. Bazı kelimeleri sert bulmuştu. Ondan şiirin de kendine has kelimeleri olduğunu öğrenmiştim. Tabii haklıydı. O uyarıları ben dikkate alırım. Hayatımızda kullandığımız her kelimenin şiire girmemesi gerektiğini ondan öğrenmiştim."

Turan, son dönemde daha çok tematik şiire yöneldiğini vurgulayarak, "Tematik yazmak beni daha çok konsantre ediyor. 'Mesel' şiirleriyle başladı. Sonra 'Taş' şiirleri yazdım. Daha sonra Arjantinli yazar Luis Borges'le ilgili 'Borges Borges' adında bir kitap yazdım. Ardından İrlanda'nın milli şairi James Clarenca Mangan'la ilgili 'Mangan Mangan' isimli şiir kitabı geldi." şeklinde konuştu.

"Mangan Mangan" adlı şiir kitabına Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2021'de ödül verildiğini kaydeden Turan, ödülün kendisini memnun ettiğini söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de pek bilinmiyor. İrlanda'nın milli şairi. Bizi çok sevmiş, Türkçe öğrenmiş. Çok zorlandığını da söylüyor tabii. Almanca üzerinden bizim divan edebiyatımızı fark ediyor. Batı tarzı şiir yazmayı bırakıyor. Divan şiirini çok seviyor. Türkiye'de tanınması ve bilinmesi lazım. İnşallah ilerleyen yıllarda Mangan, Türk okuyucusu tarafından okunmaya başlayacaktır. Bazı akademisyenler ciddi anlamda çalışıyor."

"Türkiye'de iyi şiirler yazılıyor"

Adem Turan, son dönemde Fars edebiyatının önemli ismi Hafız-ı Şirazi ile ilgili tematik şiirler kaleme aldığını aktararak, tematik şiirler yazmaya devam edeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin şiir atmosferinin iyi olduğuna vurgu yapan Turan, "Türkiye'de iyi şiirler yazılıyor. Çok dergi çıkıyor. Bu kadar dergi çıkması, şiire ilginin olduğunu gösteriyor. Türkiye'de binlerce şair var. Deli dolu akan bir nehir düşünün, beraberinde bir sürü şeyler getirir. Sonra biter ve geride kalan neyse işte onlar elle tutulur nesnelerdir. Türk şiirinde de böyle bir şey var. Birçok kişi şiir yazıyor, şairdir filan ama kalburu elediğiniz zaman üstte kalacak olanlar vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Turan, şiire gösterilen ilgiden memnun olduğunun altını çizerek, şiir etkinliklerinin sayısının artması gerektiğini sözlerine ekledi.