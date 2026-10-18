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Saimbeyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünde şehitlik ziyaret edildi

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Adana'da Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

Adana'da Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

Kaymakam Nursen Yüce ve Belediye Başkanı Mahmut Dal, etkinlikler kapsamında şehitliği ziyaret etti.

Burada dua edildi, kabirlere kırmızı karanfil bırakıldı.

Katılımcılar daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kapalı pazar yerinde devam eden etkinliklerde, halk oyunları ve mehteran gösterisi sergilendi.

Kaynak: AA
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