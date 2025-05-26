Saimbeyli Kaymakamı'ndan Obeziteyle Mücadele Semineri

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, ilçede obeziteyle mücadele kapsamında vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Açar, Alparslan Türkeş Kapalı Pazar Yeri'nde, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Baykal, İlçe Jandarma Komutanı Aytunç Arslan ve Saimbeyli Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşe Nur Yavuz'un da katılımıyla vatandaşlarla buluştu.

Burada vatandaşlara obezite hakkında bilgi verildi, sağlıklı yaşam için düzenli beslenmenin ve egzersizin önemi anlatıldı.

Açar, yaptığı açıklamada, obeziteye karşı yürütülen çalışmaların önemine değinerek, "Obeziteyle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması için bu tür etkinlikler devam edecek." dedi.