Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Ayvacık mevkiinde orman yangını çıktı. Dumanları gören vatandaşlar 112'yi arayarak bilgi verdi. Saimbeyli Orman İşletme ekipleri yangına müdahale ediyor.

- Saimbeyli'de orman yangını

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Ayvacık mevkiinde orman yangını çıktı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Ayvacık mevkiinde saat 13.00 sularında bilinmeyen bir sebepten dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar 112'yi arayarak bilgi verdi. Saimbeyli Orman İşletme ekipleri yangına müdahale ediyor.

(FY-GF-ÖK-Y)