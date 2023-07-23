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Saimbeyli'de orman yangını

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Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Ayvacık mevkiinde orman yangını çıktı. Dumanları gören vatandaşlar 112'yi arayarak bilgi verdi. Saimbeyli Orman İşletme ekipleri yangına müdahale ediyor.

- Saimbeyli'de orman yangını

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Ayvacık mevkiinde orman yangını çıktı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Ayvacık mevkiinde saat 13.00 sularında bilinmeyen bir sebepten dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar 112'yi arayarak bilgi verdi. Saimbeyli Orman İşletme ekipleri yangına müdahale ediyor.

(FY-GF-ÖK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Yiğenoğlu - Güncel

Saimbeyli Adana Güncel Haberler

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