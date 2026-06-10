Saimbeyli ilçesinde çocuk şenliği düzenlendi
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği'nin katkılarıyla Aksaağaç İlkokulu'nda düzenlenen şenlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Program sonunda okula yeni bir kütüphane kazandırıldı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ilkokul öğrencileri için şenlik organize edildi.
Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği'nin katkılarıyla Aksaağaç İlkokulu'nda şenlik yapıldı.
Şenlikteki etkinliklere katılan çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.
Program sonunda okula kazandırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın