Saimbeyli'de 'Dumansız Hava Sahası' Denetimi Gerçekleştirildi

Saimbeyli'de 'Dumansız Hava Sahası' Denetimi Gerçekleştirildi
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Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, İlçe Emniyet Amiri ve Jandarma Komutanı ile birlikte 'Dumansız Hava Sahası' denetimi yaptı. Vatandaşlara tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgi verildi.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, berberinde diğer ilgililerle "Dumansız Hava Sahası" denetimine katıldı.

Açar, beraberinde İlçe Emniyet Amiri İbrahim Baykal, İlçe Jandarma Komutanı Aytunç Arslan ve Saimbeyli Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşe Nur Yavuz ile saha faaliyeti gerçekleştirdi.

İlçe merkezindeki kıraathane ve kafeler "Dumansız Hava Sahası" kapsamında denetlendi, vatandaşlara tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel
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