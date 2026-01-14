Saimbeyli Belediyesinden Kozan ilçesindeki öğrencilere kar sürprizi
Saimbeyli Belediyesi, öğrencilerin eğlenmesi için Kozan'daki okula kar taşıyarak keyifli bir etkinlik gerçekleştirdi. Çocuklar kar topu oynayıp sucuk ekmek ikramı aldı.
Saimbeyli Belediyesi ekiplerince öğrencilerin oynaması için Kozan ilçesindeki okula kar taşındı.
Belediye ekipleri tarafından yüksek rakımdaki bölgelerden toplanan kar, araçlarla Halit Dağlı İlkokulu'nun bahçesine götürüldü.
Sürpriz karşısında mutlu olan çocuklar, birlikte kar topu oynadı.
Etkinlikte öğrencilere sucuk ekmek ikram edildi.