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Albüm: Çin'deki Çorak Arazi Üç Nesildir Süren Çalışmalarla Yüzde 80'in Üzerinde Orman Örtüsüyle Kaplandı

Albüm: Çin'deki Çorak Arazi Üç Nesildir Süren Çalışmalarla Yüzde 80'in Üzerinde Orman Örtüsüyle Kaplandı
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Çin'in Hebei eyaletindeki Saihanba Orman Çiftliği, üç nesil ormancının çabalarıyla yüzde 80'in üzerinde orman örtüsüne ulaştı. Yılda 137 milyon metreküp su korunurken, bölge ekosistem dönüşümünün sembolü haline geldi.

CHENGDE, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Saihanba Orman Çiftliği, yaz aylarında gür ve canlı bitki örtüsüyle kaplanıyor.

Bir zamanlar kum fırtınalarının etkili olduğu çorak bir arazi olan Saihanba, yaklaşık 300 ormancının zorlu hava koşullarında en basit araçlarla başlattığı çalışmaların üç nesil boyunca sürdürülmesiyle bugün yüzde 80'in üzerinde orman örtüsüne ulaştı.

Bölgedeki çalışmalar, ekosistemin dönüşümünü ortaya koyarken Saihanba Orman Çiftliği, yılda 137 milyon metreküp suyun korunmasına katkı sağlıyor.

Kaynak: Xinhua
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