Said Bey Sitesi davasında 8 sanığa iyi hal indirimiyle 5-11 yıl hapis verildi

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 46 kişinin yaşamını yitirdiği Said Bey Sitesi davasında, 8 sanığa 5 ila 11 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Depremde eşini ve oğlunu kaybeden Nevres Akkaya, "Bu mahkeme heyetinden şikayetçi olacağız, sevdiklerimizi bizden ayıran suçlular en ağır cezayı alana kadar davanın peşini bırakmayacağız" dedi. Depremde oğlunu kaybeden Sema Ulupınar da "Adalet yine tecelli etmedi" ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen Said Bey Sitesi'nin 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 46 kişi yaşamını yitirdi.

Yapı sahibi ve müteahhit Hasan Çam, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız, yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yiğit ile şantiye şefleri Halil İbrahim US ve Murat Kaş hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", binanın yapım tarihinde Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olan Arzu Özaydın ile müdür yardımcısı Serap Binici hakkında ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açıldı.

3 İSME DAHA DAVA AÇILDI

Celse arasında Başsavcılık, ZBK Yapı Denetim Şirketi yetkilileri Sıla Avğın ve Zehra Betül Kayserili ile binanın inşasında görev alan statik proje ve uygulama denetçisi İsmail Kurt hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, üç dosyayı birleştirdi. Dün görülen davanın karar duruşmasına, depremde yakınlarını kaybedenler, bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma Savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını, müteahhit Hasan Çam'ın tutukluluğunun devamını ve ZBK Yapı Denetim Şirketi'nin üç yetkilisinin dosyasının ana davadan ayrılmasını talep etti.

Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu tutuklu müteahhit Hasan Çam, "Suçsuzum, adalete güveniyorum" dedi.

SANIKLARA "İYİ HAL" İNDİRİMİ YAPILDI

Heyet, tutuklu sanık Hasan Çam'a, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. "Sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini" dikkate alan mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak Çam'ı 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanıklar Yavuz Kaygısız, Halil Yıldız, Melike Yiğit, Halil İbrahim US ve Murat Kaş'a da iyi hal indirimi uygulanarak 8 yıl 10 ay 20'şer gün hapis cezası verildi. Mahkeme, bu beş sanığı iki yıl süreyle meslekten men etti ve haklarındaki adli kontrol kararlarının devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, kamu görevlileri Arzu Özaydın ve Serap Binici'ye "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ceza verilmesi isteminde, sanıkların eylemlerinin oluş şeklini dikkate alarak 'bilinçli taksir' hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. İyi hal indirimi uygulanan iki sanık, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, daha önce birleştirilmesine karar verilen ZBK Yapı Denetim Şirketi yetkililerinin dosyasını ise bu dosyadaki üç sanığın savunmalarının alınmaması nedeniyle ayırdı.

"ADALET YİNE TECELLİ ETMEDİ"

Said Bey Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler, kararı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Depremde oğlunu kaybeden Sema Ulupınar, "Said Bey Sitesi'nde hayatta kalanlar kararla şok oldu. Kararı veren hakim, salondan kaçarcasına uzaklaştı. Müştekiler salonda gözyaşlarına boğuldu, adliyenin bütün katlarında çığlıklar yükseldi. Enkaz altından kurtulan birkaç kişi tekrar enkaz altında kaldı. Adalet yine tecelli etmedi" dedi.

"MAHKEME HEYETİNDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Enkazda eşi ve oğlunu kaybeden Nevres Akkaya da "Yaklaşık dört yıldır sürdürmüş olduğumuz adalet mücadelemizde verilen kararı kabul etmiyoruz. Sanıklara ödül gibi ceza verildi. İlk günden bu yana tüm delil ve kanıtları mahkemeye sunduk. Dört bilirkişi raporunda da sanıklar kusurlu bulundu. Davaya yeni atanan mahkeme heyetinin daha ilk duruşmasında sanıklara en alt seviyeden ceza vermesi kabul edilir gibi değil. Bu mahkeme heyetinden de şikayetçi olacağız ve bu davanın peşini bırakmayacağız. Ta ki sevdiklerimizi bizden ayıran suçlular en ağır cezayla cezalandırılana kadar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA