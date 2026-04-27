Haberler

Sahte vekaletle gayrimenkul satışı yapan 14 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA'da sahte vekaletle gayrimenkul satışı yapan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

ANTALYA'da sahte vekaletle gayrimenkul satışı yapan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan bir vatandaş adına sahte vekalet düzenlenerek tapu müdürlüğünde gayrimenkul satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Almanya'da ikamet eden V.E.'nin Aksu ilçesinde bulunan yaklaşık değeri 120 milyon TL olan gayrimenkulünün noterden alınan sahte vekaletle Aksu Tapu Müdürlüğünde satılacağı tespit edildi.

Olayın şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenleyen polis, Aksu Tapu Müdürlüğü ve çevresinde 10 şüpheliyi suçüstü, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi ise 3 ayrı ilde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerden elde edilen 15 adet cep telefonu ve SIM karta el konuldu. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, suçüstü yakalandıkları olay dışında, iki farklı müştekiye ait toplam değeri yaklaşık 650 milyon TL olan arsaları da aynı yöntemle satmaya çalıştıkları belirlendi. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 3'ü adli kontrol kararıyla bırakılırken, 11' ise tutuklandı.

Haber- kamera: ANTALYA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

