Haberler

Şanlıurfa merkezli 7 ilde 'sahte rapor' operasyonunda 38 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 7 ilde 'sahte rapor' operasyonunda 38 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, askerlikten muaf olmak için sahte sağlık raporu alan ve düzenleyen 44 şüpheliden 38'i tutuklandı.

ŞANLIURFA merkezli 7 ilde askerlik görevinden muaf tutulabilmek için sahte rapor alan, bunları düzenleyen ve temin edenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 38'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, askerlik görevinden kaçmak isteyenlere sahte rapor düzenleyen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. İncelemede; bazı şüphelilerin askerlik hizmetinden muaf tutulabilmek için sahte sağlık raporu aldığı, bazı şüphelilerin de bu raporların hazırlanması ve temin edilmesinde aktif rol oynadığı belirlendi.

44 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Şanlıurfa merkezli Gaziantep, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve çeşitli evraka el konulurken, toplam 44 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 38'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu 'mutlak butlan' gündemiyle toplandı

CHP'den bir kritik adım daha! YSK olağanüstü toplandı

CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da görevi kabul etmedi

Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Listedeki isim görevi kabul etmedi
Dananın kuyruğu kopuyor! Acun Ilıcalı'nın en büyük hayali gerçekleşebilir

En büyük hayalini gerçekleştirmeye çok yaklaştı

İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi

Listesi belli oldu! İşte Aziz Yıldırım'ın A takımı

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler: Diyelim şaibe var...

15 yıllık komşusundan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi sözler
Bu iş bu kadar! Salah'ın Fener'e imzası artık kesin gibi

Ve beklenen oldu!

Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı