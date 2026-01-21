Haberler

ABD'de eski bir uçuş görevlisinin pilot kılığında yüzlerce uçağa ücretsiz bindiği ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de eski bir uçuş görevlisi, sahte personel kimliği kullanarak 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu. Dallas Pokornik, pilot olmadığı halde kokpitte oturduğu tespit edildi ve dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanacak.

ABD'de eski bir uçuş görevlisinin, sahte personel kimliğiyle pilot kılığına girerek 4 yıl boyunca yüzlerce kez ücretsiz uçtuğu tespit edildi.

Kanada merkezli bir hava yolu şirketinde 2017-2019 yıllarında uçuş görevlisi olarak çalışan Dallas Pokornik hakkında Ekim 2025'te dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

Panama'da yakalanıp ABD'ye iade edilen 33 yaşındaki Pokornik'in 4 yıl boyunca sahte personel kimliğiyle kendini pilot olarak tanıtıp ücretsiz uçtuğu ortaya çıktı.

Pokornik'in pilot olmadığı ve herhangi bir uçuş lisansına sahip bulunmadığı halde, bazı uçuşlarda pilotun uçağı kontrol ettiği kokpitte oturmayı talep ettiği tespit edildi.

Mahkeme, Pokornik'in tutuklu yargılanmasına hükmetti. Pokornik'in suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası ya da 250 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İlhak etmek istediği Grönland'dan Trump'ı çıldırtacak görüntüler

Trump'ı çıldırtacak görüntüler! Tüm Grönlandlılar bu pozları verdi
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler