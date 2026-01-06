Haberler

Firari hükümlü, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı

Güncelleme:
Nevşehir'de 5 ayrı suçtan 25 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.A., kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Jandarma ekipleri G.A.'yı gözaltına alarak cezaevine gönderdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özkonak beldesinde yaptıkları trafik uygulaması sırasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu. Kimlik kontrolünde; sürücü G.A.'nın kardeşi adına düzenlemiş sahte kimlik kullandığı belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen ve sahte kimlik kullandığı anlaşılan G.A.'nın 'Silahlı yağma' ve 'Hırsızlık' gibi 5 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan G.A., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
