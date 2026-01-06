Firari hükümlü, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı

NEVŞEHİR'de 5 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan G.A., kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özkonak beldesinde yaptıkları trafik uygulaması sırasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu. Kimlik kontrolünde; sürücü G.A.'nın kardeşi adına düzenlemiş sahte kimlik kullandığı belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen ve sahte kimlik kullandığı anlaşılan G.A.'nın 'Silahlı yağma' ve 'Hırsızlık' gibi 5 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan G.A., İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.