Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonu; 18 tutuklama
Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonda, sahte ilanlar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 25 şüpheliden 18'i tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kocaeli merkezli 7 ilde sahte ilanlar üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 25 şüpheliden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
