Sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 35 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar merkezli düzenlenen operasyonda, sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonda, sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı belirlenen 35 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sanal medya platformları üzerinden oluşturdukları sahte ilanlarla tatil hayali kuran ve rezervasyon yaptırmak isteyen çok sayıda vatandaşı dolandıran şüphelilerin peşine düştü. Afyonkarahisar merkezli 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Haber- kamera: Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
