Sahte engelli raporu hazırlayan suç örgütüne operasyon: 380 gözaltı kararı (2)

13 ŞÜPHELİNİN 'JOKER' OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İzmir merkezli 18 ilde, sahte engelli raporu hazırladığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. Şüphelilerden 32'sinin organizatör olduğu belirlendi. 'Joker' olarak adlandırılan 13 şüphelinin de sağlam veya engel oranı düşük kişilerin yerine geçen, çeşitli hastalıkları bulunanlar olduğu saptandı. Şüphelilerden 1'inin doktor, 6'sının memur, 28'inin hastane çalışanı, 51'inin aracı ve 249'unun ise sahte rapor sahibi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, kamu hastaneleri ile bazı özel hastanelerde kullanılan kayıt sistemi üzerinden 'sahte hastalık tanısı oluşturma', 'ilaç muafiyet raporu yazma' gibi usulsüzlükler yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin ayrıca rapor alabilmek için gereken tetkiklere, çeşitli hastalıkları bulunan 'joker'leri soktukları tespit edildi. Bu yolla 249 kişiye, 25 bin ile 80 bin TL arasında değişen rakamlarla sahte engelli raporu çıkarıldığı kaydedildi. İlk belirlemelere göre, 380 şüphelinin 'nitelikli dolandırıcılık', 'görevi kötüye kullanma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işleyerek kamuyu yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.

Öte yandan şüphelilerin; sağlık kuruluna görünecek kişileri, rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri, doktorları ise yanlış yönlendikleri, bu yöntemle usulsüz rapor sağladıkları belirlendi. Bu kişilere erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz ulaşım kartı gibi engelli bireylere tanınan birçok hak ve hizmetten yararlanması için sahte rapor düzenlendiği tespit edildi. Bunun yanı sıra rapor sürecinin tüm aşamalarının şebeke üyelerince takip edildiği, rapor alacaklara muayene öncesi kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonlarının yüksek çıkması için de zeytin yedirildiği ortaya çıktı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,