Sahte E-İmza Davasında Karar: 257 Sanığa Hapis Cezası

(ANKARA) - Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilere ait elektronik imzaların taklit edilerek sahte belge düzenlendiği iddiasıyla Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada örgüt lideri olduğu belirtilen Ziya Kadiroğlu'na 116 yıl 3 ay, 256 sanık hakkında da çeşitli sürelerde hapis cezasına verildi. Davada, 29 sanığın da beraatine karar verildi.

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilere ait elektronik imzaların taklit edilerek sahte belge düzenlendiği iddiasıyla açılan davada, 29'u tutuklu 286 sanığın yargılanmasına Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, iddianamede örgüt elebaşı olarak yer alan Ziya Kadiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 29 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, beyanların ardından kararını açıkladı. İddianamede "örgüt lideri" olarak gösterilen Ziya Kadiroğlu hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, ÖSYM Kanunu'na muhalefet ve bilişim sistemine girme" suçlarından toplam 116 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ziya Kadiroğlu dışında 256 sanığa çeşitli suçlardan 3 yıl 4 ay ila 94 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilirken, 29 sanığın ise beraatine hükmedildi.

Kaynak: ANKA