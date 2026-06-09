Haberler

Mersin'de "sahte doktorluk" yaptığı belirlenen yabancı uyruklu zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtıp evinde hasta muayene eden Suriye uyruklu şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda tıbbi malzeme ve para ele geçirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtıp evinde hasta muayene ettiği belirlenen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Alata Mahallesi'nde M.B'nin ikametini muayenehane haline getirdiği bilgisine ulaşıldı.

Adrese operasyon düzenleyen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Evde 20 koli ilaç, oksijen, ultrason ve koter cihazları, muayene ve randevu defteri, 2 stetoskop, 2 tansiyon ölçme aleti ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 550 lira ve 3 bin 880 dolar ele geçirildi.

Suriye uyruklu M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: Her şeyi sizin için yapıyorum

Kılıçdaroğlu, Genel Merkez kürsüsünde! İlk sözleri kavgayı büyütür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak

Dünya Kupası'nda skandal! Abdulkadir'i ülkeye almadılar

Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı

Eve girmeye çalışırken hiç beklemedikleri bir şey oldu
Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı öncesi dikkat çeken görüntü! Dakikalar içinde tükendi

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı öncesi dikkat çeken görüntü
ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü

60 yıl sonra ortaya çıkıp ülkeyi esir aldı! Git gide yayılıyor
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Alparslan Kuytul iddialarına yanıt: Darp olayı yaşanmadı

Alparslan Kuytul grubunun planı çöktü! İddialara jet yanıt
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı

Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı