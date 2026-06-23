Ankara-'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan 5 şüpheli gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtıp AVM'de denetim yaptığı izlenimi veren F.A. ve birlikte hareket ettiği 5 şüpheliyi 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan gözaltına aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtarak bir AVM'de denetim yaptığı izlenimi veren görüntüler paylaşan F.A. ile birlikte hareket ettiği belirlenen 5 şüpheli, 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan Ankara'da gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı