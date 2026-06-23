Ankara-'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan 5 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtarak bir AVM'de denetim yaptığı izlenimi veren görüntüler paylaşan F.A. ile birlikte hareket ettiği belirlenen 5 şüpheli, 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan Ankara'da gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı