AVM'de denetim yaptığı görüntüler basına yansıyan şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir alışveriş merkezinde kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtıp, denetim yaptığı görüntüler sosyal medyada yer alan şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başsavcılık, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan şüpheli F.A. ile ilgili olarak gözaltı kararı, arama ve el koyma talimatı verdi.

Şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.