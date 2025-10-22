Haberler

Sahte Belge Düzenleme Davasında Ziya Kadiroğlu Yeniden Tutuklandı

Bazı kamu kurumlarında yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine dair yargılanan Ziya Kadiroğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra tekrar tutuklandı. Mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını kabul ederek Kadiroğlu hakkında yeni bir tutuklama kararı verdi.

Bazı kamu kurumlarında yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin yargılandığı davada tahliye edilen sanık Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince 10 Ekim'deki duruşmada Kadiroğlu'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı yerinde gören nöbetçi ağır ceza mahkemesi, Kadiroğlu hakkında tutuklama kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda 17 Ekim'de İstanbul'da yakalanıp Ankara'ya getirilen Kadiroğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Kadiroğlu, çıkarıldığı Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemlerine hukuka aykırı girmek suretiyle menfaat temin etme" suçlarından da tutuklandı.

