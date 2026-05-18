Ankara'da 642 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu: 118 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli olarak tanıtıp sahte evrak ve sözleşmelerle 642 milyon 853 bin lira dolandırdığı belirlenen 118 şüpheli hakkında 23 ilde gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün iş ve işlemlerini konu ederek organize şekilde hareket ettikleri tespit edilen şüphelilerin, bakanlık ya da bağlı kuruluşlarla herhangi bir ilişkileri bulunmamasına rağmen kendilerini bakanlık çalışanı gibi tanıttıkları, bakanlık antetli sahte evrak düzenledikleri, gerçeğe aykırı sözleşmeler imzalattıkları ve şirketler kurarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin, 23 mağdurdan toplam 642 milyon 853 bin lira haksız menfaat temin ettiği tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında ise şüphelilere ait şirketler üzerinden yaklaşık 2 milyar 764 milyon 841 bin liralık para trafiği oluştuğu belirlendi. Bu kapsamda 118 şüpheli hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi ve özel belgede sahtecilik' suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 23 ilde operasyon başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
