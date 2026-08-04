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Sahte araç kiralama siteleriyle 80 milyon TL dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

Sahte araç kiralama siteleriyle 80 milyon TL dolandıran 5 şüpheli tutuklandı
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Kırşehir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 80 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

KIRŞEHİR merkezli 7 ilde sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' olaylarının aydınlatılmasına yönelik yaptığı çalışmada, şüphelilerin, kurdukları sahte internet siteleri aracılığıyla vatandaşları araç kiralama vaadiyle dolandırdıklarını belirledi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) temin edilen veriler doğrultusunda yapılan analizlerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 80 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Kırşehir, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Malatya, Yalova ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.Y., S.K.D., S.A., T.A. ve Ş.A. yakalandı. Yapılan aramalarda 4 cep telefonu ile 4 SIM kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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