İnternetten cep telefonu satan kişileri sahte altınla dolandıran 2 zanlı tutuklandı

Nevşehir'de, internet üzerinden cep telefonu satışı yapan kişilerden sahte altınla dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı. Dolandırıcıların, 15 kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı.

Farklı illerde cep telefonu satmak için internet sitelerine ilan veren kişileri sahte altınla dolandırdıkları iddiasıyla Nevşehir'de gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de bir mağdur, internetten sattığı cep telefonu karşılığında aldığı çeyrek altının sahte çıkması üzerine ihbarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucu A.Ş. ile F.Ş'nin Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Aksaray'da internetten satılık cep telefonu ilanı veren kişilerle iletişime geçip, ürünü elden teslim almak için adreslerine veya buluşma noktalarına giderek cep telefonunu teslim aldıklarını, karşı tarafa ise bijuteriden satın aldıkları sahte yarım ve çeyrek altınları verdiklerini belirledi.

Bu yöntemle 15 kişiyi dolandıran şüphelilerin İstanbul Havalimanı'ndaki bir firmadan araç kiraladıklarını tespit eden ekipler, takibe aldıkları aracı Nevşehir girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, sahte 15 çeyrek ve 2 yarım altın, farklı marka ve modellerde 15 cep telefonu, 2 havalı tabanca, bir miktar para ile sahte araç plakası ele geçirildi.

Şüpheliler A.Ş. ile F.Ş'yi gözaltına alan ekipler, kullandıkları aracı ise çekici yardımıyla otoparka kaldırdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
