Sahipsiz Köpeklerin Saldırısında İki Kişi Yaralandı
Çorum'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki E.I. ve 22 yaşındaki R.K. yaralandı. Her iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çorum Belediyesi ile Bayat Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.I. (12) il merkezi Bahçelievler Mahallesi İpeklievler Sokak'ta, R.K. (22) ise Bayat ilçesi Çerkeş Kümeevleri mevkisinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Kolundan yaralanan E.I. ile bacağından yaralanan R.K., kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel