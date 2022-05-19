Sahipsiz köpekleri besleyen hayvansever kadına yönelik şiddet protesto edildi - Haberler

Başkentte sahipsiz köpekleri beslediği gerekçesiyle Mine Metya Haktanır'a uygulanan şiddet kınandı.

Çayyolu Mahallesi'nde bir iş yerinin önündeki sokak köpeğini beslemek isteyen Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Haktanır'ın şiddete uğraması, olay yerinde toplanan hayvanseverlerce protesto edildi.

Topluluk adına açıklama yapan Patileri Koruma Derneği (Patiko) üyesi Güliz Gündüz, bileşik hak mücadelesinde kadınları da hayvanları da yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Gündüz, hayvanların beslenme ve barınmasının kanun nezdinde hak olduğunu ve bu hakkın gasbedilemeyeceğini belirterek, "Köpek düşmanı sayfalardan pompalanan, hayvanları adeta terörist ilan eden kişilere açık ve net söylüyoruz ki katil 5199 dediğiniz yasa bir yaşam hakkı yasasıdır. Kısırlaştırma seferberliğini 2004 yılından beri talep etmemize rağmen kısırlaştırma yapmayan belediyelere hesabını sormanız gerekirken, görev ihmallerinin faturasını ne hayvanları hayatta tutmaya çalışan kadınlara kesemezsiniz." dedi.

Hem hayvan hem insan sağlığı için ivedilikle kısırlaştırma seferberliğinin başlatılması gerektiğini vurgulayan Gündüz, şunları kaydetti:

"Barınaklar geçici bakımevleridir, hayvanların toplatılıp bir arada yaşayabileceği yerler değildir, kısırlaştırılıp aşılanan hayvanlar alındıkları yerlere geri bırakılmak zorundadır. Ayrıca hayvanları öldürenlere, şiddet uygulayanlara, cinsel istismarda bulunanlara yatarı olan hapis cezası verilmek zorundadır. Hayvanlara uygulanan şiddetin bir sonraki basamağının kadınlara uygulanan şiddet olduğunu biliyor ve mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Biz kadınlar olarak hayvanları yalnız bırakmıyoruz."

Haktanır, uzun süredir kamu hizmeti yaptığını ve sokaktaki canlıları beslediğini söyledi. "Belediyelerin yapması gereken görevleri hayvanseverlerin yaptığını ve bu konuda belediyelerden yeterli destek görmediklerini belirten Haktanır, "Ne acıdır ki nefret söylemiyle bugün başıma bunlar geldi. Ölebilirdim de." dedi.

Haktanır, hayvanseverlerin birlikte çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Çocuklarımıza sevgiyi öğretirsek belki de çocuklarımız kurtaracak dünyayı. Lütfen çocuklarınıza sevgiyi öğretin." çağrısında bulundu.