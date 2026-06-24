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Van Saray Belediye Başkanı Acar hakkında soruşturma izni verildi

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Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği, bir çocuğun yaralandığı olayda ihmali bulunan Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi.

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy'un yaralandığı olayla ilgili ihmali bulunduğu belirlenen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Saray'da 29 Nisan'da yaşanan olaya ilişkin mülkiye müfettişi incelemesinin tamamlandığı belirtildi.

Yapılan detaylı incelemeler neticesinde Saray Belediyesinin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinin belirlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlarca yapılan çok sayıda yazılı ve sözlü başvuruya rağmen belediyenin hiçbir toplama faaliyeti yürütmediği görülmüştür. Belediyenin sahipsiz hayvanları toplamamak için öne sürdüğü 'araç bulunmadığı' yönündeki iddiasının aksine, ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiği resmi tutanaklarla ispatlanmıştır. İlgili tüm tarafların ifadeleri ve somut belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, yaşanan acı olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verilmiştir."

Açıklamada, Bakanlığın, vatandaşların can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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