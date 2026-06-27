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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Abdulkadir, yaralandı

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Abdulkadir, yaralandı
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Şanlıurfa'da 8 yaşındaki bir çocuğa sahipsiz köpeklerin saldırması üzerine İçişleri Bakanlığı, olayın tüm yönleriyle incelenmesi için Mülkiye müfettişi görevlendirdi.

BAKANLIK MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRDİ

İçişleri Bakanlığı, olayın tüm yönleriyle incelenmesi için Mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesi Ayaklı Mahallesi'nde, 8 yaşındaki evladımız Abdulkadir Sarık'ın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanması olayı, bakanlığımız tarafından derin bir üzüntüyle karşılanmış olup, süreç yakından takip edilmektedir. Söz konusu olaya ilişkin olarak; sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla bir Mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Kamuoyunun huzur ve güvenliği ile çocuklarımızın emniyetinin sağlanması amacıyla süreç titizlikle yürütülecek, inceleme sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır. Saldırı sonucu yaralanan evladımız tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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