Sahipsiz Köpeğin Saldırısına Uğrayan Çocuk Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, okula giden 8 yaşındaki İ.A., sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı. Çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Orhangazi Belediyesi sınırlarında Yeni Sölöz Mahallesi'nde yaşayan İ.A. (8), okula gitmek üzere evinden çıktı. Okul yolunda ilerleyen İ.A, sahipsiz bir köpeğin saldırısıyla bacağından ısırıldı.

Bölgedeki vatandaşlar tarafından köpeğin saldırısından kurtarılan çocuk, hastaneye götürüldü.

Bacağında derin yara oluşan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
