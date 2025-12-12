Haberler

Sahiplendiği 2 köpeği sokağa terk eden kadına 172 bin 716 TL ceza

Güncelleme:
Manisa'da barınaktan sahiplendiği köpekleri sokağa salarak açlığa ve bakımsızlığa mahkum eden kadın, 172 bin 716 TL ceza aldı. Hayvanları Koruma Kanunu gereği verilen ceza sonrası köpekler tekrar barınağa alındı.

MANİSA'da barınaktan sahiplendiği köpekleri sokağa salarak açlığa ve bakımsızlığa mahkum eden E.Ş. isimli kadına, 172 bin 716 TL idari para cezası kesildi.

Yunusemre ilçesinde sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması çalışmaları kapsamında sokaklardan toplanan köpekler, Yunusemre Hayvan Bakımevi'ne teslim ediliyor. Bakımevinde kısırlaştırma ve aşılama işlemleri tamamlanan hayvanlar, uygun koşulları sağlayan vatandaşlara sahiplendirme yoluyla veriliyor. Bu kapsamda E.Ş. de 25 Kasım'da evinde bakma taahhüdü ile bakımevinden iki köpeği sahiplendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Manisa İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde; söz konusu hayvanların tekrar sokağa terk edildiği, açlık ve bakımsızlığa mahkum edildiği tespit edildi. E.Ş. isimli kadın hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesi gereğince 'sokağa terk' fiilinden toplam 172 bin 716 TL idari para cezası uygulandı. Köpekler de bakımı yapılmak üzere sokaktan alınarak barınağa teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
