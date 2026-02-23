Haberler

Şahinbey Belediyesi Gazze'de günlük 1000 kişilik iftar veriyor

Güncelleme:
Şahinbey Belediyesi, Gazze'de Ramazan dolayısıyla her gün 1000 kişilik iftar yemeği veriyor. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazze halkına desteklerinin Ramazan ile sınırlı kalmayacağını belirtti.

Şahinbey Belediyesince Gazze'de ramazan dolayısıyla günlük 1000 kişilik iftar veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kardeş belediye olarak destek verilen Gazze'de ramazan ayının bereketi ve dayanışma ruhu yaşatılmaya devam ediyor.

Daha önce Gazze'ye tam donanımlı ambulans desteğinde bulunan Belediye, ramazan ayında da Gazzelileri yalnız bırakmayarak her gün 1000 kişiye iftar yemeği ikram ediyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazze halkının zor günlerden geçtiğini belirterek, "Gazze'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamız mümkün değil. Her gün 1000 kişilik iftar yemeği ikram ederek, sofralarına bir nebze de olsa katkı sunmaya çalışıyoruz. Dualarımız ve desteğimiz Gazzeli kardeşlerimizle birliktedir." ifadelerini kullandı.

Tahmazoğlu, Gazze'ye yapılan yardımların sadece Ramazan ayıyla sınırlı kalmayacağını, ihtiyaç oldukça desteklerinin süreceğini kaydetti.

Açıklamada, Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin Muhammed el-Batta'nın verilen destekten dolayı teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
