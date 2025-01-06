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Şahinbey Belediyesi'nden Evlilik Okulu Projesi

Şahinbey Belediyesi'nden Evlilik Okulu Projesi
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Şahinbey Belediyesi, üniversiteler ve il müdürlükleriyle birlikte 'Evlilik Okulu' projesini hayata geçirerek ailelerin eğitim ve iletişim farkındalığını artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında evlenecek çiftlere çeşitli hediyeler ve nakit destek sağlanacak.

Şahinbey Belediyesince, üniversiteler ve il müdürlüklerinin paydaş olduğu "Evlilik Okulu" projesi hayata geçirildi.

Valilik koordinasyonunda, Şahinbey Belediyesi tarafından ilçede ikamet eden ailelerin eğitim ve iletişim alanındaki farkındalığının artırılmasını içeren protokol, Valilik Fuaye Alanı'nda düzenlenen törenle imzalandı.

Vali Kemal Çeber, en temel ve önemli müessesenin aile birliği üzerine inşa edildiğini belirterek, "Bugün çok önemli ve her şeyin temeli olan bir protokol için bir aradayız. Binlerce yıllık tarihimize baktığınızda aile üzerine bina edilmiş bir milletiz. Devlet ve millet yapımızda bize ait örf, adet, gelenekler ve tüm güzellikler aslında aile birliği üzerine inşa edilmiştir. Dolayısıyla Evlilik Okulu projesi ile aileler ne kadar sağlıklı, huzurlu ve mutlu inşa edilirse, bu müesseseye ne kadar çok sahip çıkılırsa, toplumumuzun da o kadar sağlıklı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, paydaşları olan kurumlarla çekirdek yapıyı ifade eden aile birliğini daha mutlu ve sağlam hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Çeber, Tahmazoğlu ile protokolün paydaşları GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, protokolü imzaladı.

Ailelere üç hafta eğitim verilecek olan proje kapsamında "Evlilik Okulu"nu tamamlayan ve ekonomik durumu zayıf olan evlenecek çiftlere 7 kişilik oturma grubu, buzdolabı, çamaşır makinası, fırın, 2 halı ve elektrik süpürgesi gibi eşyaların hediye edilecek. Proje kapsamında gelin ve damada 10'ar bin lira olmak üzere 20 bin lira nakit destek verilecek.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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