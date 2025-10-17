Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, Gazze Belediye Başkanı Yahya Al Sarraj ile görüştü

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kardeş şehir Gazze'nin Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj ile görüşme gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, savaşın yaralarını sarmak ve Gazze'deki ihtiyaçları karşılamak amacıyla yürütülebilecek işbirliği imkanları konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen barış diplomasisiyle ateşkesin sağlanmasının bölge halkı için büyük umut olduğunu belirtti.

Gazze Belediyesi ile koordineli şekilde sürece destek vereceklerini aktaran Tahmazoğlu, "Gazze'deki ihtiyaçların karşılanması için her türlü desteği sunmaya hazırız. İlçemizin tüm imkanlarıyla Gazze'nin yanında olacağız. Şahinbey halkı, her zaman mazlum coğrafyaların yanındadır." ifadesini kullandı.