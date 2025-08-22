Sahilde Ölü Bulunan Yeşil Deniz Kaplumbağası Plastikten Zarar Gördü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yeşil deniz kaplumbağası ölüsü sahile vurdu. Ağzında plastik poşet atıkları görülen kaplumbağanın, bunları yutmaya çalışırken öldüğü belirlendi.

Olay, sabah saatlerinde, Yeşilöz Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan çevreci Güldane Şahin, kıyıya vurmuş ölü yeşil deniz kaplumbağasıyla karşılaştı. Ağzında plastik poşet ve benzeri atıklar bulunan kaplumbağa ölüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından sahilden alındı. Yutmaya çalıştığı poşetin boğazına takılması sonucu öldüğü belirlenen kaplumbağanın uygun bir alana gömüldüğü öğrenildi. Güldane Şahin, "Maalesef ki çok üzücü, yeşil deniz kaplumbağamız ölmüş. Boğazında poşetle bir şeyler var. 1000 yavrudan sadece biri yaşıyor ve onun da bizim denizlere attığımız çöpler, poşetler maalesef ki ölümüne neden oluyor. Çok üzücü bir durum" diye konuştu.